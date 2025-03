Memoria e apprendimento: al via le lezioni gratuite a Bisceglie

Tecniche di memoria e strategie per studiare meglio: al via le lezioni gratuite organizzate dalla scuola di formazione di Vincenzo Palmisano. Il primo appuntamento è fissato per oggi, 17 marzo alla Parrocchia San Silvestro di Bisceglie. Due gli orari disponibili, alle 16:30 e alle 19:30, per scoprire come memorizzare più velocemente, ricordare concetti complessi e ridurre lo stress da studio.

Le tecniche proposte si basano su ricerche condotte a livello cognitivo, secondo cui il cervello umano elabora fino a 70.000 pensieri al giorno, ma tende a dimenticarne la maggior parte nel giro di una settimana. Per contrastare questo fenomeno, gli studi dell’Università di Stanford hanno individuato strategie di apprendimento basate sulla memoria a lungo termine, atte a migliorare la capacità di memorizzazione e ridurre i tempi di studio e adoperabili da soggetti di ogni età.

Le lezioni mirano a potenziare le capacità individuali attraverso esercizi pratici e l’applicazione di nuove tecniche. I partecipanti avranno anche l’opportunità di mettere alla prova la propria memoria con un test dedicato. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria per motivi di capienza dell’aula. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 800 661570.