Mauro Portoso nominato vicepresidente del Comitato BAT della Fondazione Insigniti OMRI

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Insigniti OMRI ha deliberato, su proposta del presidente, la nomina del Cavaliere Mauro Portoso, originario di Bisceglie, a vicepresidente del Comitato provinciale BAT. Portoso affiancherà il vicepresidente già in carica Cosimo Sciannamea, rafforzando la guida dell’organismo territoriale della Fondazione.

Attualmente Mauro Portoso ricopre l’incarico di direttore di Confcommercio Bari-BAT, ruolo nel quale coordina le attività associative, le relazioni istituzionali e sindacali del sistema delle imprese del terziario. È inoltre direttore dell’Ente Bilaterale del Terziario di Bari e BAT, ambito nel quale ha maturato una consolidata esperienza nella progettazione e gestione di politiche attive del lavoro, welfare contrattuale, formazione, salute e sicurezza, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e strumenti di sostegno al reddito.

Il suo profilo professionale è completato da una solida formazione economico-giuridica. Portoso è infatti dottore commercialista, revisore legale e consulente del lavoro, con un’attività continuativa di consulenza a favore delle piccole e medie imprese del territorio. Accanto all’impegno professionale, ha sviluppato un rilevante percorso civile e culturale, ricoprendo il ruolo di giornalista pubblicista e partecipando come relatore a convegni e iniziative formative.

Nel suo curriculum figura anche l’esperienza come tesoriere nazionale di Pax Christi Italia, movimento cattolico internazionale per la pace fondato dal Venerabile don Tonino Bello. Nel 2020 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, riconoscimento che ne testimonia l’impegno al servizio delle istituzioni e della comunità.

La nomina si inserisce in un più ampio percorso di radicamento territoriale, finalizzato allo sviluppo di iniziative culturali, civiche e sociali ispirate ai valori del merito, del servizio e dell’impegno istituzionale. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Insigniti OMRI è presieduto dal prefetto Francesco Tagliente, con il questore Roberto Massucci vicepresidente vicario, il prefetto Luigi Varratta vicepresidente e i consiglieri Giovanna Ferri e Paolo Ghezzi.