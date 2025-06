Matteo Alieno e Moonari protagonisti stasera a “Piazzale Ovest”

Dopo il successo d’esordio con Ilaria di Cugno e Giulia Mei, secondo appuntamento a partire dalle ore 20 per Piazzale Ovest, nuovo format di Controcorrente S.O.S. inserito nella rassegna estiva della Cooperativa sociale. Durante la serata di oggi, tra i tavoli della sede in via Crosta a Bisceglie, si esibiranno due giovani artisti, Matteo Alieno e Moonari.

Matteo Alieno, al secolo Mattia Pierotti, musicista, cantautore e produttore classe ’98, noto al grande pubblico per la partecipazione a X Factor 2023 e la partecipazione a eventi e concerti di primo livello, come Gazzelle, oltre a diversi riconoscimenti personali di critica e pubblico. Porta un pop personale diretto e fuori dagli schemi.

Moonari, pseudonimo di Giovanni Cosma, milanese polistrumentista, è invece un artista che si divide tra Londra e l’Italia, con influenze italiane ed estere nella sua opera che ben si riflettono nelle atmosfere e nell’ energia che va a riportare dal vivo. L’atmosfera sarà contornata dalla partecipazione di stand artistici e artigianali di realtà locali, di Bisceglie e non solo.