Mattatoio riqualificato, Angarano: “Sarà centro ludico-didattico per minori a rischio e giovani”

Proseguono spediti i lavori all’ex mattatoio comunale che diventerà un centro ludico-didattico per minori a rischio, luogo di inclusione e aggregazione per i giovani. Il Sindaco Angarano ha effettuato un sopralluogo con l’Assessore ai lavori pubblici Roberta Rigante e l’Assessore al patrimonio, Onofrio Musco, unitamente a personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, per verificare l’avanzamento delle opere. Negli ultimi giorni sono state smontate le prime impalcature esterne, svelando l’importanza dei lavori di riqualificazione e la bellezza dell’edificio storico in fase di ristrutturazione.

“È davvero emozionante vedere come sta riprendendo vita l’ex macello comunale, come stia tornando a risplendere questo immobile che da anni era in stato di degrado e abbandono e ora diventerà un luogo splendido di incontro intergenerazionale con finalità sociali, culturali, educative e didattiche”, ha commentato il Sindaco Angarano.

“È l’ennesima opera che sta riguardando il quartiere Cittadella sotto il profilo del decoro urbano, dei servizi e della socialità, emblema della volontà dell’Amministrazione di riconnettere le periferie al centro. Il recupero dell’ex mattatoio è un sogno che si realizza. L’opera si somma alla già completata pedonalizzazione di via Mons. Cafagna, con la relativa riqualificazione urbanistica, estetica e funzionale dell’area e l’implementazione di nuovo verde e aree per l’inclusione. E si aggiunge all’installazione, già effettuata, del ponte ciclopedonale ‘dei pescatori’ che passa sopra via della Repubblica e favorisce la connessione tra quartiere e litoranea di levante. A breve sarà inaugurato e consegnato alla Comunità. Tutto è finalizzato a rendere Bisceglie sempre più bella, moderna e accogliente, il che si traduce in migliore qualità della vita. Un ringraziamento va all’Ufficio Tecnico Comunale, al Dirigente Arch. Giacomo Losapio e a tutti i dipendenti, al lavoro per seguire i tanti cantieri in Città e i progetti PNRR”, ha concluso il Sindaco Angarano.