Matrimoni ed eventi, fotografi biscegliesi in piazza per chiedere date di ripartenza

Il settore del wedding e degli eventi è sceso in piazza, nella mattinata di lunedì 26 aprile, per manifestare contro la mancanza di indicazioni di date per la ripartenza delle attività del comparto. A chiedere risposte certe anche una delegazione di fotografi biscegliesi. “Unanime”, la confederazione di associazioni di categoria del settore Matrimoni ed Eventi, ha visto manifestare gli operatori del settore contemporaneamente in undici capoluoghi di regione.

Del presidio barese, posizionatosi sotto la sede della giunta regionale, hanno fatto parte anche coppie di sposi giunte all’ennesimo rinvio del giorno del loro matrimonio.

Gli operatori stanno organizzando una class action contro il governo ritenuto responsabile di non aver indicato una data per la ripresa di eventi privati e di matrimoni.

Tre le richieste vi è anche l’ampliamento del fondo a sostegno delle imprese del settore istituito dal decreto Sostegni e una accelerazione nella liquidazione dei ristori. Il calo del fatturato stimato dagli addetti ai lavori è del 90%.