Matrimoni e unioni civili, ecco i costi per location su territorio comunale / TABELLA

Con delibera n. 80 la giunta comunale di Bisceglie ha stabilito le tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sul territorio comunale distinguendo costi per immobili comunali e di pertinenza non comunale.

I costi inseriti nella tabella stilata dal Comune tengono conto dei giorni in cui si svolge il rito, della proprietà dell’immobile (se comunale o privata) e della residenza degli sposi. In base a tali criteri cambia la tariffa. Tra le location comunali figurano il Teatro Mediterraneo e il Castello.

Cliccando qui ecco la tabella completa con location e costi.