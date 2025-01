Mastrototaro Food protagonista a “Boss in Incognito” su Rai 2

Bisceglie torna alla ribalta nazionale grazie a Mastrototaro Food, eccellenza agroalimentare del territorio scelta per una puntata di “Boss in Incognito”, il celebre programma condotto da Max Giusti. L’appuntamento è fissato per lunedì 13 gennaio, in prima serata, alle 21:20, su Rai 2, e promette di regalare emozioni, sorprese e un salto dietro le quinte di un’azienda che ha fatto della qualità e della tradizione la propria missione.

Il protagonista di questa puntata sarà Mauro Mastrototaro, presidente dell’azienda, che si è calato nei panni di un lavoratore in incognito, lavorando a fianco dei suoi dipendenti e scoprendo da vicino la complessità e il valore delle attività che ogni giorno animano l’azienda. Dalla raccolta nei campi, dove Franco gli ha insegnato a selezionare gli ortaggi, passano per la preparazione di peperoni grigliati sott’olio con Gaia, fino all’invasettamento di pomodori secchi con Ameer, alla creazione della giardiniera guidata da Marianna e al confezionamento svolto da Giusy, il “boss” ha vissuto ogni fase della filiera corta, “dal campo al vasetto”.

“Boss in Incognito” è un’esperienza unica che mette a confronto due realtà spesso distanti: quella dei vertici aziendali e quella dei dipendenti. Grazie a travestimenti studiati nei minimi dettagli, i boss possono immergersi nel cuore operativo della propria azienda, osservando da vicino le dinamiche quotidiane, i punti di forza e le aree da migliorare.

Al contempo i dipendenti, ignari della vera identità del loro temporaneo collega, possono mostrare il loro impegno e raccontare le proprie storie. La rivelazione finale dell’identità del collega momentaneo è sempre carica di emozione: svela quanto il dialogo tra questi due mondi possa generare una crescita reciproca.

Mastrototaro Food rappresenta un pilastro per l’agroalimentare pugliese. Il lavoro di 50 dipendenti, che aumentano nei periodi di alta stagione, dà vita a prodotti autentici come peperoni, melanzane e giardiniere, celebrando la tradizione locale con lo sguardo rivolto all’innovazione.

“Boss in Incognito” offrirà uno spaccato autentico di questa realtà, fatta di persone unite dalla passione per il lavoro. La puntata sarà un’occasione per riflettere sui legami, sulla dedizione e sullo spirito di condivisione.