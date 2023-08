Mastrototaro Food mette in scena il processo produttivo con “La Tradizione in Piazza”

Questa sera, 3 agosto dalle ore 18.00 in Piazza Margherita a Bisceglie, l’azienda Mastrototaro Food presenta la Tradizione in Piazza, una rappresentazione pubblica del processo produttivo che contraddistingue il lavoro dell’azienda biscegliese.

La preparazione degli ortaggi, la pulizia della verdura e le varie fasi necessarie alla trasformazione dei prodotti agroalimentari saranno messe in scena per mostrare i processi più autentici e tradizionali di un lavoro che si tramanda da generazioni. Mastrototaro Food è un marchio riconosciuto in ambito nazionale ed internazionale. “Il segreto è saper essere artigiani della bontà – si legge nella nota – curando in casa tutte le fasi della filiera. Solo così, conoscendo tutti i prodotti dalla semina all’invasettamento, si può raggiungere l’eccellenza. E la famiglia Mastrototaro, sull’eccellenza, ha costruito la sua storia. A margine ci sarà una degustazione delle specialità che l’azienda produce.