Massimo Ranieri in concerto stasera a Bisceglie, info e limitazioni al traffico

Oggi è il giorno di Massimo Ranieri a Bisceglie. Il celebre artista si esibirà alle ore 21 nel piazzale antistante la Basilica di San Giuseppe con lo spettacolo musicale “Tutti i sogni ancora in volo”. L’evento fa parte del cartellone della Estate in Blu 2024 e del Rush Summer Fest organizzato da Gs23Eventi e Rush Eventi.

L’ingresso per l’evento è in via Giovanni Bovio 78 (entrata di Universo Salute – Opera Don Uva) con apertura dei cancelli alle ore 20. È consigliabile non arrivare in auto nei pressi dell’area del concerto.

In occasione del concerto, per garantire la sicurezza e agevolare lo svolgimento dell’evento gestendo l’afflusso all’ingresso e il deflusso all’uscita dell’evento, saranno attuate le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare che saranno dalle ore 19 del 5 agosto fino all’1 del giorno successivo: