Martina Fiore incoronata Miss Rocchetta Bellezza Puglia 2025 a Bisceglie

È Martina Fiore (foto slider), 25 anni di Muro Leccese e operatore specializzato nella manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria, la nuova Miss Rocchetta Bellezza Puglia 2025. A conquistare invece la fascia di Miss Castel del Monte Andria è stata Miriam Rutigliano (in foto a destra), 18enne di Trinitapoli, studentessa del liceo scientifico con il sogno di diventare medico. Grazie a questo riconoscimento, la giovane accede direttamente alle prefinali nazionali.

L’elezione è avvenuta martedì 19 agosto al Teatro Mediterraneo di Bisceglie, durante la finale regionale di Miss Italia. A premiare le vincitrici sono stati il consigliere comunale Michele De Noia, Miss Puglia 2000 Mariangela Stufano, l’ispettrice di Polizia Concetta Marianna Perrone e Maria Mazzilli, delegata LILT per la sezione di Trani. Madrina della serata la biscegliese Fabiana Leuci, Miss Rocchetta Bellezza Puglia 2024.

La serata, organizzata da Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale per Puglia e Basilicata con il patrocinio della Città di Bisceglie, è stata condotta da Christian Binetti. L’evento ha avuto anche un forte richiamo sociale, grazie alla testimonianza di Marika Adesso, giovane mamma che ha affrontato un tumore alla tiroide durante la gravidanza, sottolineando così l’importanza della prevenzione oncologica, tema centrale di questa edizione. La patron del concorso, Patrizia Mirigliani, ha infatti firmato un protocollo d’intesa con il presidente nazionale LILT Francesco Schittulli, garantendo materiali informativi e screening gratuiti durante il tour. A rendere ancora più speciale la serata, l’esibizione della cantante Elena Cappiello, che con la sua energia ha coinvolto il pubblico. (Credit foto: Vito Bozza)