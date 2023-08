Maria Santissima del Pozzo, il PROGRAMMA COMPLETO degli appuntamenti devozionali

La Basilica Concattedrale di san Pietro, la Parrocchia Santi Matteo e Nicolò e l’Associazione Maria Santissima del Pozzo di Bisceglie annunciano il calendario delle celebrazioni in onore di Maria Santissima del Pozzo.

Venerdì 25 agosto alle 10:30 santa messa e benedizione e distribuzione del pane del pellegrino in Cattedrale, alle 17 lancio di bombe e pellegrinaggio a piedi verso il Santuario di Capurso (in via Seminario benedizione dei pellegrini). Domenica 27 agosto alle 9 e alle 19 sante messe in Cattedrale e pellegrinaggio a Capurso in pullman.

Mercoledì 30 e giovedì 31 agosto, dopo la messa delle 19, raccolta straordinaria di generi di prima necessità a lunga conservazione a cura della Caritas. Venerdì 1° settembre santa messa alle 19 e adorazione eucaristica.

Il clou dei festeggiamenti devozionali si terrà sabato 2 settembre con lancio di bombe alle 9, messe alle 9:30 e alle 18 e processione alle 19.