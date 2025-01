Marchio PAT per la focaccia di Bisceglie, i complimenti di Bisceglie Start a Cooking Solution

L’Associazione Bisceglie Start, capitanata da Savino Tedeschi, esprime le congratulazioni all’Associazione Cooking Solution aps per il raggiungimento di un traguardo ambito, prezioso e lodevole: l’ottenimento del marchio PAT per la focaccia di Bisceglie.

Bisceglie Start si unisce, dunque, a Confcommercio Bisceglie nell’esprimere felicitazioni e complimenti per l’iter portato avanti dall’Associazione Cooking Solution.

“Per noi che abbiamo sempre portato in tutto il mondo i prodotti da forno della tradizione biscegliese per la loro promozione – spiega Savino Tedeschi – è motivo di grande orgoglio. Davvero grazie e complimenti a quanti si sono mossi nell’ottica dell’ottenimenti di questo riconoscimento. Siamo assolutamente disponibili – aggiunge il presidente Tedeschi – a cooperare con Cooking Solution per ideare e organizzare iniziative mirate alla promozione dei nostri prodotti, delle nostre professionalità e della passione che ci unisce: l’amore per i prodotti biscegliesi”.