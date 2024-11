Marchio DE.C.O., aperte candidature per la nomina dei membri esperti della Commissione comunale

Entra nel vivo l’avvio operativo del Marchio DE.C.O. (Denominazione di Origine Comunale), iniziativa del Comune di Bisceglie mirata a valorizzare e tutelare le eccellenze agroalimentari locali. È stato infatti pubblicato l’Avviso pubblico per la nomina di tre componenti della Commissione Comunale incaricata di gestire l’assegnazione del marchio.

La Commissione sarà composta dall’Assessore alle Attività Produttive, che la presiede, dal Dirigente della Ripartizione SUAP comunale o suo delegato, e da tre esperti esterni selezionati nei settori agroalimentare, gastronomico locale e commerciale. I professionisti di questi ambiti possono presentare la propria candidatura entro venerdì 29 novembre 2024. Tutti i dettagli relativi all’avviso pubblico e ai requisiti sono consultabili nella sezione Avvisi del sito del Comune di Bisceglie, all’indirizzo www.comune.bisceglie.bt.it.

La Commissione Comunale per la DE.C.O, in sintesi, esamina le richieste di iscrizione nel registro DE.C.O.; effettua eventuali sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiede ogni ulteriore elemento informativo alle aziende che hanno richiesto la certificazione; verifica se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l’iscrizione al registro DE.C.O. e predispone una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari.

“L’istituzione del marchio DE.C.O. rappresenta un’opportunità unica per valorizzare le nostre radici e rafforzare la competitività delle produzioni locali. Grazie a questo percorso, si avranno ripercussioni positive su tutto il tessuto economico e sociale di Bisceglie, rafforzando l’identità locale, promuovendone le specificità, sostenendo il comparto produttivo territorio e offrendo nuove opportunità di crescita per i produttori locali”, le parole di Onofrio Musco, assessore alle attività produttive.