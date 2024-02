Manutenzione strade a Bisceglie, le vie interessate dai lavori in programma

Prosegue il programma di rifacimento del manto stradale nel territorio comunale. A partire da lunedì 19 febbraio e per i successivi dieci giorni, verranno effettuati progressivamente interventi di ripristino dell’asfalto in diverse zone della città.

I lavori, dopo gli scavi effettuati da società terze per il miglioramento delle infrastrutture, inizieranno in via Cernaia, via Campanella e via Pasubio (fino all’incrocio con via Piave) il 19 febbraio per poi spostarsi, nei giorni successivi, in via Isonzo (da intersezione con via Pasubio a rotatoria con via Vittorio Veneto) e via Vittorio Veneto (da intersezione con via Isonzo a rotatoria con via San Martino). Subito dopo sarà la volta di via Sant’Andrea (dall’incrocio con corso Garibaldi fino alla rotatoria con Carrara Reddito e dallo stesso incrocio fino alla rotatoria di via strada del Carro) e di via Vecchia Corato (dalla rotatoria con corso Dott. Sergio Cosmai fino all’incrocio nei pressi del frantoio Galantino).

“Le strade interessate dai lavori, man mano che si procede, subiranno modifiche al transito veicolare, con temporanei divieti di transito e sosta ove necessari, secondo le caratteristiche strutturali delle vie nelle quali si opera. Si tratta di lavori che andranno a migliorare la viabilità in vie centrali. Chiediamo la collaborazione di tutti per agevolare il regolare svolgimento delle attività. Da parte nostra, di concerto con le imprese che realizzeranno gli interventi di manutenzione, ci impegniamo a minimizzare i disagi e terminare i lavori nel minor tempo possibile”, ha sottolineato l’Assessore alle manutenzioni Angela Monterisi.

L’andamento dei lavori potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche.