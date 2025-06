Manifestazione di interesse per animare l’ex piazza del pesce e sostenere commercio e turismo

In vista della stagione estiva alle porte e dei mesi successivi, il Comune di Bisceglie ha promosso una manifestazione di interesse per l’organizzazione di mercati e fiere temporanee nell’area mercatale di Corso Umberto I, l’ex storica piazza del pesce. L’iniziativa si propone di valorizzare uno degli spazi urbani più rappresentativi della città dopo i lavori di riqualificazione, sostenendo al contempo il tessuto economico locale e potenziando l’attrattività turistica.

Le attività temporanee si svolgeranno parallelamente all’iter del bando pubblico per l’assegnazione decennale dei posteggi nel mercato storico, già indetto con la Determinazione dirigenziale n. 472 del 30 aprile 2025, e attualmente in fase di pubblicazione sul BURP – Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Tale procedura garantirà una riorganizzazione strutturata e stabile dell’intera area mercatale, ma l’Amministrazione, nelle more dell’espletamento, ha voluto nel frattempo offrire un’opportunità immediata di valorizzazione, che possa allo stesso tempo rappresentare un volano per il turismo, l’ospitalità e l’occupazione.

L’avviso è rivolto a soggetti pubblici e privati – tra cui associazioni di categoria, pro loco, comitati, cooperative, consorzi e associazioni culturali – che potranno proporre eventi fieristici e mercatali da tenersi nei prossimi mesi, fino al 31 dicembre 2025, nelle aree esterne del mercato.

“Con questa misura vogliamo far vivere l’area dello storico mercato giornaliero di Corso Umberto I, completamente riqualificata, come polo attrattivo e commerciale anche durante il periodo di transizione”, ha affermato il Sindaco Angelantonio Angarano. “È una scelta che va incontro alla vitalità del nostro territorio e che dà continuità all’offerta per cittadini, esercenti e turisti. Questo è funzionale ad aumentare l’ospitalità, la socialità e la vivacità della nostra Città, dando seguito alla costante crescita turistica che ci sta vedendo protagonisti”.

“Per l’estate e l’autunno puntiamo su una proposta di eventi di qualità, rispettosi dell’identità urbana, con attenzione alla sostenibilità e alla promozione del territorio”, ha spiegato l’Assessore allo Sviluppo Economico, Onofrio Musco. “Le fiere temporanee sono uno strumento snello ma efficace per dare impulso al commercio, creare nuove sinergie tra operatori e offrire esperienze coinvolgenti a residenti e visitatori”.

I soggetti interessati potranno presentare domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito ufficiale del Comune di Bisceglie, avvenuta il 27 maggio scorso. Le proposte saranno valutate sulla base di criteri qualitativi, tra cui la tipologia di eventi, l’attrattività turistica, la sostenibilità ambientale e il coinvolgimento del territorio.

Per i requisiti, le modalità di partecipazione, la modulistica e tutte le informazioni utili è possibile consultare il bando pubblicato sull’albo pretorio online del Comune di Bisceglie all’indirizzo https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsbisceglie/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.aspx?ANNO_ALBO=kqMLsdrJrkiKbZGEyLxuAw%3d%3d.