Mancati pagamenti operatori sanitari, Asl Bt: “Tutte le prestazioni saranno debitamente retribuite”

La Asl Bt risponde a quanto affermato in una nota dalla Fials che lamenta il mancato pagamento delle prestazioni covid preannunciando uno per lunedì 1 novembre l’attuazione di un sit-in di lavoratori presso il centro vaccinale Palacosmai di Bisceglie (leggi qui).

“Con la busta paga di ottobre sono state corrisposte le prestazioni aggiuntive dei mesi di aprile e maggio a tutti i dipendenti della ASL Bt impegnati nelle attività legate al covid. In particolare – sottolinea Alessandro Delle Donne, Commissario straordinario della Asl Bt – abbiamo corrisposto quanto dovuto per i mesi di aprile e maggio dopo aver fatto le opportune verifiche anche sulla scorta di quanto segnalato da parte dei dipendenti, mentre il corrispettivo per le altre presentazioni aggiuntive rese per far fronte alla emergenza covid sarà corrisposto nei prossimi mesi così come già comunicato ai sindacati”.

“Abbiamo in più occasioni ringraziato i dipendenti che a vario titolo hanno prestato servizio per fronteggiare le esigenze di assistenza per il covid – continua Delle Donne – e naturalmente tutte le prestazioni rese saranno debitamente retribuite”.