Mancata retribuzione operatori sanitari campagna vaccinale, Fials indice sit-in al Palacosmai

“Ancora oggi riscontriamo numerose segnalazioni e proteste in merito alla mancata retribuzione delle ore relative alle prestazioni aggiuntive regolarmente svolte dagli Operatori Sanitari della ASL BT impegnati nella campagna vaccinale contro il Covid”. Così la Fials chiede di retribuire i pagamenti delle prestazioni aggiuntive, ed in particolare quelli connessi alla campagna vaccinale, in riferimento al saldo definitivo dell’orario mensile e non quello provvisorio.

“Constatato il perdurare della problematica, e il silenzio della Asl Bt”, scrive l’organizzazione sindacale, “annuncia per lunedì 1 novembre l’attuazione di un sit-in di lavoratori presso il centro vaccinale Palacosmai di Bisceglie”.