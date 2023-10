Manca acqua nelle abitazioni, forti disagi per numerose famiglie del centro di Bisceglie

Dalla giornata di giovedì 12 ottobre manca acqua nelle abitazioni di alcune zone del centro di Bisceglie. Le prime segnalazioni sono giunte da via Caputi, ma difficoltà si registrano anche in via Aldo Moro, via Monte San Michele, via Luigi Papagni e via Europa.

Forti disagi si stanno verificando nel quotidiano di famiglie che devono fare ricorso a soluzioni di fortuna per lavarsi o anche per cucinare. Ancor più complicata la situazione di condomini sprovvisti di autoclave. Secondo le prime testimonianze di lettori residenti nelle zone sono state effettuare delle segnalazioni al numero verde dell’Acquedotto Pugliese. In risposta il pronto intervento e segnalazione guasti ha affermato che per legge AQP è tenuta a fornire massimo 5 metri di altezza come pressione in caso di lavori in corso e non possono aprire alcun reclamo. “AQP, infatti – si legge nel sito ufficiale – si occupa della distribuzione idrica fino al contatore. La pressione minima garantita è di 0,5 atmosfere, secondo quanto indicato dalla Carta dei Servizi. Una pressione appena sufficiente a raggiungere il secondo piano in condizioni ottimali. Per questo è importante dotarsi di un impianto di accumulo e spinta idoneo per evitare spiacevoli inconvenienti”.

Il personale di AQP è al lavoro per cercare di ripristinare la situazione, ma la problematica per centinaia di famiglie biscegliesi continua senza una soluzione.