“Mamma mia… che spasso!”: via Aldo Moro si colora grazie a bambini e commercianti di Bisceglie

Grande entusiasmo a Bisceglie per l’iniziativa “Mamma mia… che spasso!”, organizzata oggi dagli alunni della scuola dell’infanzia e primaria dell’I.C. “S. G. Bosco-Battisti-Ferraris”, con il sostegno di Confcommercio Bisceglie, in occasione della Festa della Mamma.

La manifestazione ha trasformato via Aldo Moro in un’esplosione di colore, emozione e creatività. Oltre 30 attività commerciali del centro cittadino hanno aderito con entusiasmo, esponendo nelle proprie vetrine centinaia di cuoricini decorati con frasi d’affetto dedicate alle mamme, tutti realizzati dai piccoli studenti con cura e fantasia.

“Siamo felici di aver sostenuto questa splendida iniziativa – ha commentato Katia Todisco, responsabile dei rapporti promozionali di Confcommercio Bisceglie – È la dimostrazione concreta del valore della sinergia tra scuola, famiglie e commercio, per costruire insieme una comunità più viva e accogliente”.

Sulla stessa linea anche il Presidente di Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera, che ha sottolineato: “Eventi come questo non solo valorizzano il lavoro dei bambini e dei loro insegnanti, ma aiutano anche a mantenere vive le tradizioni e il patrimonio culturale della nostra città. Il contributo dei commercianti è essenziale per trasformare ogni ricorrenza in un’opportunità di condivisione autentica”.

All’evento ha preso parte anche l’Amministrazione Comunale, rappresentata dal Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano: “Questa è l’immagine di una comunità viva, affettuosa e collaborativa. Iniziative come questa dimostrano che il legame tra scuola, famiglie, istituzioni e mondo del commercio è la chiave per rendere Bisceglie sempre più bella e unita”.