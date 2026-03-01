Malfunzionamento piattaforma servizio refezione scolastica, Comune: “Garantito per lunedì”

A causa di un temporaneo malfunzionamento della piattaforma digitale dedicata al servizio di refezione scolastica nella giornata di domenica 1 marzo, si informa che nella giornata di lunedì 2 marzo il servizio sarà regolarmente assicurato.

Sebbene al momento non sia possibile per i genitori accedere alla piattaforma, i pasti saranno comunque preparati e distribuiti agli alunni sulla base delle scelte inserite la scorsa settimana. L’Ufficio Pubblica Istruzione provvederà a verificare eventuali addebiti relativi a pasti non serviti in caso di assenza e provvedere alla cancellazione.

Il Comune di Bisceglie è al lavoro per il ripristino della piena funzionalità del sistema nel più breve tempo possibile e ringrazia le famiglie per la collaborazione.