Malfunzionamento due isole ecologiche mobili, Green Link: “Sollecitato società servizio assistenza”

Da più parti si registrano lamentele da parte di utenti circa il mancato funzionamento delle due isole ecologiche mobili situate in Carrara del Carro (nei pressi dello Sporting Club e Strada del Carro (alle spalle del PalaDolmen) a Bisceglie.

La Green Link, azienda che gestisce il servizio di igiene in città, precisa di “essere pienamente a conoscenza del problema e di aver sollecitato in tempi rapidi la società titolare del servizio di assistenza degli impianti, l’unica che possiede le credenziali per poter intervenire in caso di guasti. Stante la perdurante mancata risposta nei tempi previsti dal contratto di servizio in essere, sono già partite le comunicazioni legali con la messa in mora dell’azienda inadempiente che sarà chiamata anche all’eventuale risarcimento del danno”.

Della vicenda è stata informata anche l’Amministrazione comunale.

“Il servizio sarà ripristinato al più presto e – prosegue nella nota Green Link – pur non dipendendo direttamente dalla Green Link, l’azienda chiede scusa agli utenti che non riescono ad utilizzare gli impianti. Si fa anche presente che gli utenti in questo periodo possono utilizzare altre due isole situate a Lama di Macina e in via Andria perfettamente funzionanti. Così come è possibile recarsi nei Centri comunali di raccolta di Carrara Salsello e via Padre Kolbe”.