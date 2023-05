Maggio con Mosquito: tra fiori, borghi e laboratori al Giardino Botanico Veneziani

Dopo gli eventi della “Primavera Creativa” ideata da Mosquito Aps, arrivano altre due iniziative dedicate a grandi e bambini: la prima, “Bella come un fiore”, tutta dedicata alla scoperta delle fioriture primaverili della sempre più ricca collezione botanica del Giardino Botanico Veneziani. Iris, rose, tulipani, cisti di ogni colore, le lanternine cinesi e poi gli alberi e le folti e lucide foglie degli acanti in fiore che, in questo periodo dell’anno, rendono il luogo ancora più magico.

L’associazione di promozione sociale Mosquito, che cura il giardino da più di cinque anni, propone due visite guidate con l’esperto Angelo Porcelli. La data per la prima visita sarà oggi sabato 6 maggio, dalle 17 alle 18.30 (non è necessaria la prenotazione, ingresso con donazione). Nel frattempo, dalle 16 alle 17, i più piccoli (dai 6 anni in su) potranno cimentarsi con la creatività e la costruzione con “Il mio giardino”, laboratorio a cura dell’illustratrice Annalisa La Forgia, in arte “Artelisia”.

Domenica 7 maggio invece torna l’iniziativa “In viaggio con Mosquito: alla scoperta della bellezza”. L’escursione che ogni anno sceglie una meta diversa per sensibilizzare alla cura e valorizzazione di luoghi verdi, incantati e segreti, come i giardini. In questa edizione si andrà in direzione sud, verso Monopoli, per visitare il “Giardino Botanico Lama degli Ulivi”, la casa delle farfalle Farfalia e il borgo storico di Monopoli, una delle più belle città della Puglia.

“L’occasione del viaggio – racconta Marzia Papagna, presidente dell’associazione di promozione sociale Mosquito – è anche quella di creare una connessione tra esperienze e realtà diverse, attraverso lo scambio e la donazione di piante. Lo abbiamo già fatto nelle precedenti visite a Salerno e a Giuggianello. Domenica porteremo in viaggio con noi la storia di una rinascita come quella del nostro Giardino Botanico Veneziani e tanta curiosità. L’obiettivo è quello di tornare a casa con gli occhi ricchi di gioia e meraviglia. Questo sarà possibile grazie alla sensazione che evocano le piante e i fiori, insieme alla conoscenza delle guide esperte che incontreremo e alla bella compagnia del gruppo. Una comunità di persone che ci segue non solo da Bisceglie, ma anche da Trani, Canosa e Molfetta”.

Le iniziative continuano anche il prossimo fine settimana con il laboratorio di ricamo creativo, sabato 13 maggio dalle 17 alle 19 a cura di isabella Piazzolla che guiderà i partecipanti (dai 10 anni in su) a trasferire un disegno su tela e ricamare. Infine, si ricorda che il Giardino Botanico Veneziani si può visitare anche su prenotazione e che le scuole o i singoli cittadini possono proporre le loro idee inviando una richiesta all’associazione.