Lutto nel mondo del commercio biscegliese: addio a Mimi Pedone

Lutto nel mondo del commercio biscegliese. All’età di 89 anni è morto Girolamo Pedone storico fondatore della “Pedone Ferramenta“.

“Mimì” Pedone nasce tornitore meccanico, decidendo poi di mettersi in proprio creando così l’azienda Pedone nel 1960. Un’ascesa verticale con il negozio di via Capitan Gentile che diventa un punto di riferimento per la cittadinanza fino al 2001 quando avviene il trasferimento nella zona artigianale con una struttura più adatta all’evoluzione dell’azienda stessa con la gestione dei figli: Mauro, Enzo e Leonardo.

“Mimì” Pedone nel 2002 ha ricevuto la nomina a Cavaliere del Lavoro, mentre in ambito sportivo ricopriva la carica di Presidente Onorario dell’Unione Calcio Bisceglie.

L’intera redazione di Bisceglie24 si unisce al cordoglio ed esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Pedone.