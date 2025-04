Lutto cittadino: rinviata Passio Christi, variazione anche nell’orario

A seguito del lutto cittadino per i funerali di Rosa Mastrototaro e Margherita Di Liddo, l’Associazione Schára ha rinviato la Passio Christi 2025.

L’evento, previsto inizialmente per il 12 aprile, è rinviato a domenica 13. Inoltre per consentire ai fedeli di poter partecipare alle sante messe vespertine nella Domenica delle Palme, la rappresentazione avrà inizio alle ore 19:30.

“La decisione è stata presa – si legge nella nota – in accordo con le istituzioni locali e con il massimo rispetto per la sensibilità dei cittadini di Bisceglie, che in questi giorni sono profondamente colpiti dalla tragedia. L’Associazione Schára, pur nella sua grande dedizione alla realizzazione dell’evento, si unisce al dolore della città e spera che questo piccolo gesto possa contribuire a vivere con maggiore serenità e rispetto questo momento di grande dolore”.

“L’evento si terrà come previsto in formato itinerante a partire da Largo Castello, e il percorso, che attraverserà i principali punti simbolici della città, sarà mantenuto nella sua integralità. Ringraziamo fin d’ora tutti i partecipanti, figuranti, volontari e spettatori per la comprensione e il supporto in questo momento difficile”.