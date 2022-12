L’ultimo giorno dell’anno al Giardino Botanico Veneziani di Bisceglie

Salutare l’anno che sta passando e dare il benvenuto al 2023 con originalità e responsabilità. È questo l’obiettivo con cui oggi 31 dicembre l’associazione di promozione sociale Mosquito organizza l’ultimo giorno dell’anno nel Giardino Botanico Veneziani.

Dalle 10.30 alle 13.00 ci sarà la possibilità di vivere il giardino d’inverno attraverso iniziative pensate per condividere la bellezza della natura e fare piccole azioni nel rispetto di questo luogo e di tutto il pianeta. I cancelli si apriranno a chiunque abbia voglia di dedicare l’ultimo giorno dell’anno a delle azioni concrete, arricchite da momenti piacevoli da vivere in compagnia. Si inizia con la colazione a base di cioccolata calda, per riscaldarsi un po’, poi le aiuole ludiche del giardino si trasformeranno in un piccolo parco giochi della sostenibilità: dal canestro con le pigne al bowling riciclato fino alla campana e al telefono senza fili, giochi d’un tempo che diverse generazioni hanno amato. La mattinata si concluderà con la piantumazione di due agavi esotiche, un gesto simbolico ma ricco di significato diventato una tradizione dell’ultimo giorno in questo bellissimo giardino.

Da cinque anni infatti, l’associazione Mosquito invita i cittadini a celebrare l’ultimo giorno dell’anno all’interno del Giardino Botanico Veneziani per poter vivere in prima persona una giornata all’insegna dell’ambiente e dello stare bene insieme, e per poter dimostrare ai più che un altro mondo è possibile.

L’ingresso ha un contributo a sostegno del giardino, che rinasce anche grazie a queste iniziative. È consigliato l’uso di scarpe comode e abbigliamento ideale per stare all’aperto. Si possono portare bottiglie per riempire l’acqua e teli o coperte da usare per terra o sulle panche di legno.

Prenotazione via whatsapp al numero: 3274216440