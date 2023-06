Luigi Minervini è il nuovo responsabile della Cardiologia dell’ospedale di Bisceglie

È il dott. Luigi Minervini, già dirigente medico cardiologo presso l’unità operativa di Cardiologia del Dimiccoli di Barletta e presso il Laboratorio di Emodinamica interventistica del Bonomo di Andria, il nuovo dirigente responsabile della Uosvd di Cardiologia-Telecardiologia dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie.

Dopo la Laurea in Medicina e Chirurgia ottenuta presso l’Università di Bari e la successiva specializzazione in Cardiologia e malattie dell’apparato cardiovascolare ad indirizzo “Cardiologia interventistica”, il dott. Minervini – il quale può vantare una corposa attività di docenza ed in qualità di autore e co-autore di pubblicazioni scientifiche – è stato 1° operatore di diagnostica e terapia cardiologica interventistica coronarica nell’ambito del Laboratorio di Emodinamica interventistica dell’Asl Bt inserito dal 2011 nella rete regionale “STEMI-SCA” operante h24.

Negli ultimi 13 anni ha eseguito quale 1° operatore oltre 2800 procedure di coronarografia ed angiografie periferiche o ventricolografie e cateterismi cardiaci, oltre 1250 angioplastiche coronariche raramente anche periferiche (carotidee e femorali), di cui 650 angioplastiche primarie – in corso di infarto miocardico acuto – coordinando quotidianamente l’equipe dedicata di medici, tecnici ed infermieri del Laboratorio di Emodinamica del Bonomo di Andria.