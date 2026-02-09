Lucrezia Ruggieri eletta presidente del Circolo Unione di Bisceglie

Il Circolo Unione di Bisceglie ha comunicato ufficialmente la nomina della dottoressa Lucrezia Ruggieri come nuova presidente dello storico sodalizio cittadino. La neoeletta succede al dottor Donato De Cillis, al quale il Circolo ha rivolto un sentito ringraziamento per l’impegno, la dedizione e il lavoro svolto durante il suo mandato, che ha contribuito alla crescita e al prestigio dell’associazione.

Da decenni punto di riferimento per la comunità biscegliese, il Circolo Unione rappresenta una realtà centrale nella vita culturale e sociale della città. Con sede nella centrale via Aldo Moro, in una struttura di grande prestigio, il sodalizio ha da sempre accolto soci, iniziative ed eventi che hanno animato il tessuto associativo locale.

Con la nomina della dottoressa Ruggieri si apre ora una nuova fase, improntata alla continuità dei valori fondanti del Circolo e, allo stesso tempo, allo sviluppo di nuove progettualità rivolte sia ai soci sia alla cittadinanza. L’obiettivo è quello di dare nuovo slancio al futuro dell’associazione, rafforzandone il ruolo e la presenza nel contesto cittadino.

Il direttivo sarà composto da consiglieri già nominati dalla nuova presidente e da membri che verranno individuati attraverso le elezioni previste dallo statuto del sodalizio, nel pieno rispetto delle procedure associative.

Il Circolo Unione di Bisceglie ha infine rivolto alla nuova presidente i migliori auguri di buon lavoro, esprimendo fiducia nel fatto che il suo mandato saprà proseguire il percorso di crescita e valorizzazione del Circolo, consolidandone ulteriormente l’importanza nel tessuto sociale della città.