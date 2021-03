Lottizzazione 165: conferenza online per spiegare motivi ricorso al Tar

Il comitato spontaneo “Bisceglie 165: SÌ al parco sul mare, NO al cemento” organizza una conferenza online per spiegare alla città i motivi del ricorso al TAR in merito al piano di lottizzazione della zona Bi Marmi. L’appuntamento è per oggi, sabato 27 marzo alle ore 17.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comitato https://www.facebook.com/bisceglie165parcomare.

Interverranno: Enzo Amendolagine, consigliere comunale (Movimento 5 Stelle), il biologo Mauro Sasso, presidente dell’associazione “Pro Natura – Ripalta Area Protetta”, che hanno promosso il ricorso, e l’avvocato Pierluigi Balducci che ne approfondirà gli aspetti tecnici.

La costituzione al TAR è stata possibile grazie al contributo di decine di cittadini che con le loro donazioni hanno permesso di sostenere le spese legali.