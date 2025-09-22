Come da tradizione, anche quest’anno sono stati estratti i numeri vincenti della sottoscrizione a premi organizzata per la sedicesima edizione di Libri nel Borgo Antico, con in palio tre buoni da spendere nell’acquisto di libri.
Sono state centinaia le persone che hanno aderito all’iniziativa, acquistando un biglietto dai volontari del festival durante la scorsa edizione, come forma di sostegno alla rassegna letteraria.
Il primo premio, che consiste in un buono libri dal valore di 300 euro, è stato vinto dal possessore del biglietto n. 03321. Il secondo premio (buono da 150 euro) va al biglietto n. 03386 e il terzo premio (buono da 50 euro) al biglietto n. 02927.
I premi potranno essere ritirati presso la libreria Abbraccio alla Vita in via XXIV Maggio 44 a Bisceglie entro il 15 ottobre. I vincitori dovranno recarsi in libreria muniti del biglietto vincente.