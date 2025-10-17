L’ospedale di Bisceglie ospita uno spettacolo nell’unità operativa di Pediatria-Neonatologia

Domani, sabato 18 ottobre, dalle ore 10 alle ore 12.30, presso l’unità operativa di Pediatria-Neonatologia dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie, diretta dal dott. Pasquale Ferrante, andrà in scena un progetto unico per l’ambiente ospedaliero: “L’Ora delle Storie… va in Corsia!”.

Racconti e performance teatrali per i piccoli pazienti di Pediatria a cura della Compagnia Arterie Teatro di Molfetta che ha ideato questo progetto desiderosa di portare le figure (pupazzi e burattini) direttamente tra i bambini con racconti a loro dedicati per allietare il loro animo e quello delle loro famiglie.

Si tratta di una iniziativa pensata per regalare sorrisi e una “coccola umana e artistica” con la convinzione che l’arte sia una risorsa fondamentale per il benessere dei bambini. La performance è ispirata allo spettacolo “Amore di Sale” in cui una cuoca sarà alle prese con una minestra speciale.