L’Ospedale di Bisceglie celebra Santa Lucia, protettrice della vista

Oggi, 13 dicembre, l’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie celebrerà la festa liturgica di Santa Lucia, protettrice della vista. Un appuntamento ormai tradizionale, voluto dalla direzione medica del presidio ospedaliero, guidata dalla dott.ssa Pierangela Nardella, e promosso dall’Unità Operativa di Oculistica Bisceglie–Trani diretta dal dott. Pasquale Attimonelli (in foto a destra). Una ricorrenza che unisce devozione e riflessione, trasformando una celebrazione religiosa in un momento comunitario dedicato alla salute e al benessere.

La cappella dell’ospedale, luogo simbolico del lavoro quotidiano degli operatori sanitari, accoglierà l’evento, rendendo ancora più significativo il legame tra la figura di Santa Lucia e l’impegno per la cura degli occhi, bene prezioso e delicato.

La giornata si aprirà alle 9:30 con una Santa Messa solenne presieduta da S.E. Mons. Domenico Cornacchia, Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi e guida spirituale del Parlamento della Legalità Internazionale. Seguirà, alle 10:30, la cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità civili e militari, tra cui il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, insieme ai dirigenti e al personale sanitario. Il dott. Attimonelli illustrerà i risultati raggiunti dall’equipe di Oculistica, evidenziando il ruolo di eccellenza della struttura nella cura delle patologie oculari.

Interverranno inoltre la commissaria straordinaria della ASL BT dott.ssa Tiziana Dimatteo, la direttrice sanitaria del presidio dott.ssa Pierangela Nardella e il prof. Nicolò Mannino, presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, organismo impegnato nella promozione della cultura della giustizia e della legalità, con particolare attenzione ai giovani e al mondo scolastico.