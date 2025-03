L’Opificio delle Arti “Aurea Factory” ospita la ricercatrice Olga Lopopolo

Lo spazio artistico e culturale Opificio delle Arti “Aurea Factory” ospita oggi, 9 marzo alle 18:30, un incontro divulgativo in ambito linguistico con la ricercatrice e linguista biscegliese Olga Lopopolo, operativa presso l’Istituto Eurac Research di Bolzano, in dialogo con Francesco Sinigaglia, direttore artistico di CompagniAurea aps.

L’evento, organizzato da CompagniAurea aps, in collaborazione con l’associazione, professionale, riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, LEND (Lingua e Nuova didattica), sarà introdotto dalla professoressa Giovanna Claudio – Segreteria nazionale LEND – Responsabile per la Lingua inglese.

Durante la serata Olga Lopopolo avrà la possibilità di raccontare la propria esperienza nelle vesti di ricercatrice in giro per l’Europa e portare diversi spunti di riflessione sulla relazione tra linguaggio, identità e cultura.

Olga Lopopolo è laureata presso l’Università di Bari (Bachelor in Mediazione interculturale) e l’Università per Stranieri di Perugia (Master in Didattica dell’italiano per stranieri) e sta per conseguire il dottorato di ricerca in Linguistica e Didattica delle Lingue. Dal 2019 collabora con l’Istituto di Linguistica applicata Eurac Research (Bolzano) come ricercatrice su progetti riguardanti l’acquisizione linguistica in contesti multilingui, Linguistica dei corpora e plurilinguismo scolastico.