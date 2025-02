Lo stadio “Gustavo Ventura” pronto per l’utilizzo con il nuovo manto erboso sintetitco

È stato presentato alla stampa, nel primo pomeriggio di oggi, il nuovo manto erboso sintetico dello stadio “Gustavo Ventura”

Il nuovo manto erboso artificiale di ultima generazione, appena installato con un mutuo con l’Istituto per il credito sportivo per circa un milione di euro, è approvato dalla FIFA (FIFA Quality Pro). L’erba artificiale è costituita da un monofilamento da 50 millimetri in polietilene antiabrasivo e resistente ai raggi UV, studiato per soddisfare le esigenze di campi sportivi ad utilizzo intensivo rimanendo perfettamente intatto e risultando estremamente morbido e resiliente.

I lavori hanno previsto la realizzazione di un nuovo sistema di drenaggio profondo, necessario per migliorare la gestione delle acque. È stato formato un sottofondo con stabilizzazione fibrorinforzata per garantire una base solida e resistente. È stato inoltre installato un impianto di irrorazione all’avanguardia per ottimizzare l’irrigazione del campo, garantendo una lunga durata e una migliore qualità del gioco.

Il primo appuntamento ufficiale sulla nuova superficie di gioco sarà domenica 2 marzo, in occasione della partita di calcio tra Bisceglie e Polimnia, valida per il campionato di Eccellenza Pugliese.

“Siamo orgogliosi di poter restituire alla città un impianto rinnovato e adeguato agli standard richiesti per la pratica sportiva”, ha dichiarato il sindaco Angelantonio Angarano. “Al Gustavo Ventura ci unisce un legame affettivo per la sua storia e le tante importanti pagine di sport che hanno caratterizzato questo impianto. Il manto erboso sintetico, fortemente auspicato per molti anni, consente di fare un passo avanti significativo per rendere lo stadio più moderno perché consentirà di eliminare gli atavici problemi riguardanti la superficie di gioco, riducendo drasticamente i relativi alti costi di manutenzione e garantendo migliori prestazioni e maggiore sicurezza agli atleti in campo. Un altro impegno che manteniamo, l’ennesima dimostrazione della grande attenzione che stiamo riponendo alle strutture sportive”.

“È ferma volontà della nostra Amministrazione continuare su questa strada perché lo sport, oltre a garantire benessere psicofisico attraverso l’attività motoria, è veicolo di socializzazione e inclusione, crescita sana e semina di valori importanti non solo nell’attività sportiva ma anche nella vita”, ha aggiunto l’Assessore Maurizio Di Pinto.

“L’intervento, oltre al manto erboso, che rappresenta la componente essenziale, prevede ulteriori migliorie all’impianto sportivo. Nei prossimi giorni, per esempio, saranno installati ulteriori seggiolini in gradinata, andando a completare le parti in cui mancavano. Un altro obiettivo inoltre è la riqualificazione degli spalti”, ha sottolineato l’Assessore Angela Monterisi.

“Siamo contenti e orgogliosi che l’Amministrazione Comunale abbia fatto di tutto per mettere a disposizione lo Stadio Ventura alla prima data utile, che corrisponde tra l’altro a una partita importantissima per la stagione del Bisceglie, uno scontro diretto che vale tanto in termini di classifica” ha dichiarato il direttore generale del Bisceglie calcio, Renato Ferrulli. “Desidero personalmente esprimere il senso di gratitudine della Società nerazzurro stellata nei confronti del Sindaco, che si è assunto una forte responsabilità per completare un percorso lungo e a tratti molto difficile, anche negli ultimissimi giorni prima della consegna parziale ufficiale. Siamo impazienti di vedere i nostri ragazzi calcare il nuovo manto in erba sintetica e riaccogliere, seppur con tutti i limiti del caso, i nostri Tifosi dopo una stagione giocata quasi tutta in trasferta” ha concluso.