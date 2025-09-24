Lo Spazio Sonenalé apre nuovamente le sue porte alla comunità con una open week

Lo Spazio Sonenalé apre nuovamente le sue porte alla comunità biscegliese. Nella settimana dal 24 al 30 settembre sarà infatti possibile provare gratuitamente i percorsi in partenza per l’anno 2025 – 2026.

Lo Spazio Sonenalé, diretto dal coreografo e danzatore Riccardo Fusiello, è la casa della Compagnia Sonenalé che da anni ottiene prestigiosi riconoscimenti in Italia e in Europa e che dal 2021 promuove a Bisceglie il Festival SIRENE in collaborazione con il Comune di Bisceglie e il Teatro Pubblico Pugliese.

Lo Spazio nasce come un luogo di creazione, dove prendono vita gli spettacoli e i progetti della compagnia, e allo stesso tempo come un luogo di formazione di alto livello, dove poter studiare con insegnanti qualificati e professionisti dello spettacolo dal vivo.

Ecco il calendario dettagliato delle lezioni prova:

DANZA CONTEMPORANEA con Riccardo Fusiello: lunedì 29 dalle 19 alle 20.30; mercoledì 24 dalle ore 10.30 alle 12.

TEATRODANZA con Agostino Riola: mercoledì 24 dalle ore 19 alle 20.30.

DANZA CLASSICA con Rosellina Goffredo: venerdì 26 e martedì 30 dalle ore 10.30 alle 12.

TEATRO con Agostino Riola: giovedì 25 dalle ore 19 alle 20.30.

TRAINING – postura, respirazione, potenziamento muscolare con Riccardo Fusiello: venerdì 26 e martedì 30 dalle ore 9 alle 10 e dalle ore 19 alle 20.

Per partecipare alle lezioni di prova gratuite è necessario prenotarsi al 389 520 9472. I percorsi partiranno ad ottobre.