Lo Spazio Sonenalé apre nuovamente le sue porte alla comunità biscegliese. Nella settimana dal 24 al 30 settembre sarà infatti possibile provare gratuitamente i percorsi in partenza per l’anno 2025 – 2026.
Lo Spazio Sonenalé, diretto dal coreografo e danzatore Riccardo Fusiello, è la casa della Compagnia Sonenalé che da anni ottiene prestigiosi riconoscimenti in Italia e in Europa e che dal 2021 promuove a Bisceglie il Festival SIRENE in collaborazione con il Comune di Bisceglie e il Teatro Pubblico Pugliese.
Lo Spazio nasce come un luogo di creazione, dove prendono vita gli spettacoli e i progetti della compagnia, e allo stesso tempo come un luogo di formazione di alto livello, dove poter studiare con insegnanti qualificati e professionisti dello spettacolo dal vivo.
Ecco il calendario dettagliato delle lezioni prova:
- DANZA CONTEMPORANEA con Riccardo Fusiello: lunedì 29 dalle 19 alle 20.30; mercoledì 24 dalle ore 10.30 alle 12.
- TEATRODANZA con Agostino Riola: mercoledì 24 dalle ore 19 alle 20.30.
- DANZA CLASSICA con Rosellina Goffredo: venerdì 26 e martedì 30 dalle ore 10.30 alle 12.
- TEATRO con Agostino Riola: giovedì 25 dalle ore 19 alle 20.30.
- TRAINING – postura, respirazione, potenziamento muscolare con Riccardo Fusiello: venerdì 26 e martedì 30 dalle ore 9 alle 10 e dalle ore 19 alle 20.
Per partecipare alle lezioni di prova gratuite è necessario prenotarsi al 389 520 9472. I percorsi partiranno ad ottobre.