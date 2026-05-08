Lo chef biscegliese Claudio Lopopolo porta il “suo” Sospiro nell’alta cucina di Firenze

Claudio Lopopolo, biscegliese, classe 1990, è cresciuto tra sapori autentici e ricordi che oggi ritornano nei suoi piatti. Il suo percorso inizia presto e si costruisce passo dopo passo: stagioni in Trentino ed Emilia-Romagna, poi esperienze all’estero, tra Londra e Australia. Viaggi che allargano lo sguardo e affinano il linguaggio.

Il rientro in Italia segna una tappa importante: entra nella brigata di Campo del Drago, a Montalcino, dove consolida tecnica e sensibilità. Poi Firenze: prima La Pescatoria, oggi il Relais Le Jardin, dove ricopre il ruolo di Executive Chef.

Ed è proprio lì, a Firenze, in alcuni dei ristoranti più interessanti della città, che Claudio ha portato una sua personale interpretazione del tipico dolce biscegliese: il Sospiro. Una rivisitazione elegante, profonda, contemporanea. La ricetta: base sospiro, sopra viene messa una crema montata alla vaniglia e un crumble di cioccolato bianco, a coprire viene messa un velo di latte. Viene servito con un gelato alla mandorla e un gel di amarena (è il disegno della Puglia). Un dolce che parla pugliese, ma con accento internazionale.

A scovare e valorizzare questa storia è l’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi, sempre attenta ad accendere i riflettori sui tanti talenti locali sparsi per il mondo. Persone che, con passione e competenza, continuano a raccontare Bisceglie ovunque si trovino.

“La cucina di Claudio è viva, in continuo movimento. Osserva, assorbe, rielabora. Ogni piatto è una sintesi: della sua terra, delle esperienze fatte nel mondo, di una ricerca costante dell’equilibrio. Tecniche come la fermentazione entrano nel suo vocabolario con discrezione, dando profondità e carattere. Ma senza mai perdere il filo: quello che lo lega alla cucina italiana, e alle sue radici. Perché alla fine, tutto parte da lì. Anche un Sospiro”, scrivono dall’Associazione.