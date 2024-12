L’Istituto “Sergio Cosmai” inaugura due nuovi laboratori

Nella giornata di ieri, 4 dicembre, l’Istituto scolastico “Sergio Cosmai” di Bisceglie ha inaugurato due nuovi laboratori: sanitario e di metaverso, a disposizione degli studenti che frequentano la scuola.

L’evento si è svolto alla presenza del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Giuseppe Silipo, del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, di rappresentanti della Provincia e degli Istituti comprensivi del territorio.

I due laboratori sono stati realizzati grazie ai finanziamenti PNRR 3.2 Scuola 4.0 Azione 2 Next Generation LABS, al contributo economico elargito dalla Provincia B.A.T. e al supporto tecnico dell’Amministrazione Comunale.

“Il traguardo raggiunto è il risultato di un lavoro di squadra che ha coinvolto tutte le istituzioni e gli stakeholders del territorio – ha dichiarato la dirigente scolastica prof.ssa Iannelli, – a dimostrazione del fatto che, se si condividono gli obiettivi insieme, è più facile raggiungerli”.

I laboratori, dotati di attrezzature tecnologicamente innovative, consentiranno a tutti di utilizzare una didattica di insegnamento-apprendimento di tipo esperienziale, dove il modello educativo basato sulla metodologia del “learning by doing” diventa la base dell’apprendimento. La creazione di nuovi ambienti di apprendimento è pertante fondamentale per una scuola attenta alle fragilità e che da anni lavora sull’inclusione, come è quella rappresentata dall’ Istituto Sergio Cosmai.