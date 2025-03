L’Istituto “San Giovanni Bosco-Battisti-Ferraris” protagonista del progetto Erasmus+

Due delegazioni scolastiche provenienti dalla Spagna sono approdate a Bisceglie cogliendo l’opportunità di visitare l’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco – Battisti – Ferraris”. L’iniziativa è compresa nell’ambito del progetto Erasmus+ che continua a rafforzare i legami culturali e educativi tra i paesi europei. Il programma, fortemente voluto dal Dirigente Scolastico Domenico Cosmai, mira a promuovere la mobilità internazionale degli studenti, il dialogo interculturale e la cooperazione tra istituzioni educative europee.

I referenti del progetto Erasmus plus, insieme al gruppo di lavoro, hanno pianificato le settimane di visiting coinvolgendo tutto il personale scolastico. Il gruppo formato da 13 alunni e 2 insegnanti provenienti dalla scuola CER Puerto del Rosario, Antigua y Betancuria, di Fuerteventura (Spagna) hanno partecipato ad una serie di incontri e attività di scambio culturale, coinvolgendo gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado. Anche la delegazione di 3 professori provenienti dalla scuola CEIP Bergantinos”, Spagna – Carballo (Coruña), ha visitato l’Istituto per partecipare ad una sessione di scambio e confronto sulle pratiche inclusive e STEM e le competenze digitali nell’ambito dell’istruzione.

Le delegazioni ospiti, composte anche da insegnanti e coordinatori scolastici, hanno avuto la possibilità di confrontarsi con i docenti della scuola, approfondendo insieme temi centrali: l’inclusione, la gestione di classi eterogenee e l’utilizzo di metodologie didattiche innovative per favorire l’apprendimento di ogni studente, compresi quelli con disabilità o bisogni educativi speciali.

“L’incontro – si legge nella nota – è stato anche un’occasione per visitare il territorio biscegliese, conoscere da vicino le strutture e le risorse a disposizione; approfondire le pratiche educative locali. Inoltre, presso la sala consiliare del Comune di Bisceglie, con la presenza del Sindaco Angelantonio Angarano, si è tenuto un momento significativo e di confronto sull’importanza di iniziative come il progetto Erasmus+, che contribuisce a sviluppare una maggiore comprensione e collaborazione tra i giovani europei creando nuove opportunità di apprendimento, collaborazione e crescita personale, non solo per gli studenti, ma anche per le comunità locali”.