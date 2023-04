L’Istituto “Dell’Olio” ospita l’inaugurazione dell’iniziativa “Social Bar”

L’IIS “Dell’Olio” di Bisceglie lunedì 3 aprile, alle ore 9:15, ha ospitato l’inaugurazione del “Social Bar”, iniziativa realizzata nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento dal gruppo dei docenti di sostegno e dagli educatori con la collaborazione del personale ausiliario.

Gli studenti partecipanti hanno completato la prima fase del progetto la valorizzazione ed il rinnovamento estetico degli spazi; è stata creata un’insegna e sono state riprogettate artisticamente le facciate del locale.

Altro aspetto ha riguardato la parte organizzativa e gestionale dell’attività imprenditoriale simulata, dalla realizzazione dei badge alla tenuta dei registri delle presenze e di carico/scarico delle forniture, dalla contabilità al diario di bordo, dalla ripartizione delle mansioni all’ufficio stampa. Il tutto tracciato in forma cartacea, attraverso forniture per ufficio e veri registri, ma anche in digitale.

Da oggi, 4 aprile, lo spazio aprirà le porte all’ospitalità, tutti i giorni per un’ora, a rotazione all’interno della giornata scolastica, e offrirà a tutti una parola gentile, un tavolino per accomodarsi e godere di una piccola pausa, e un caffè, simbolo, da sempre, di positive e proficue relazioni umane e professionali.

Perché lo spirito che muove il Social Bar è di emancipazione, innovazione, inclusione, ma anche di professionalizzazione e di iniziativa imprenditoriale – in coerenza con i profili in uscita dei percorsi di Istituto Tecnico Economico e di Liceo delle Scienze Umane.

La sinergia tra il personale docente di sostegno ed educativo, che opera magistralmente all’attuazione del progetto, lo staff, il Direttore dei S.G.A. e tutto il personale ATA, ha reso possibile la creazione di un gruppo di lavoro coeso e altamente efficace.