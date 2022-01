L’Istituto “Dell’Olio” diventa ente formatore per qualifica amministratore condominiale

Si rinnova ancora una volta il consolidato legame tra l’IISS Dell’Olio di Bisceglie ed il mondo del lavoro.

È stato infatti sottoscritto un importante protocollo d’intesa tra l’istituto scolastico, diretto dall’Ing. Mauro Leonardo Visaggio e l’A.N.A.P.I. (Associazione Nazionale Amministratori Professionisti d’Immobili) di Bari, ente di formazione che organizza corsi per l’acquisizione dell’abilitazione allo svolgimento della professione di amministratore condominiale.

L’accordo prevede che gli alunni del quarto e quinto anno, nonché i diplomati dell’IISS Dell’Olio, possano frequentare presso l’istituto scolastico, in orario extracurricolare, un segmento del percorso formativo utile per il conseguimento della qualifica di amministratore condominiale, che rappresenta oggi, dopo la riforma della normativa del condominio, unico ed indispensabile titolo per svolgere la suddetta professione e quindi immediatamente spendibile nel mondo del lavoro.

La restante parte del corso potrà essere ultimato dagli allievi interessati presso l’A.N.A.P.I. usufruendo di uno sconto pari al 50% dell’intero costo necessario per sostenere l’esame finale.

Il corso di formazione sarà tenuto dai docenti interni dei dipartimenti giuridico ed economico dell’istituzione scolastica, in costante sinergia con gli esperti formatori dell’A.N.A.P.I.

“Con questo importante ed innovativo progetto, il Dell’Olio si conferma, ancora una volta- si legge nella nota – una scuola all’avanguardia, concreta garanzia di preparazione per gli alunni e punto di riferimento e di contatto con il mondo del lavoro ed imprenditoriale del territorio”.