L’Inter Club Bisceglie festeggia 30 anni all’insegna del sociale

Si è tenuta ieri alle Vecchie Segherie Mastrototaro la Festa del trentennale dell’Inter Club Bisceglie che ha festeggiato i 30 anni di vita.

Una giornata iniziata all’insegna del sociale con la consegna di doni ai bambini del reparto Pediatria dell’Ospedale di Bisceglie. Spazio poi alla partnership con Avis ed Aido per terminare con la raccolta di indumenti per i bambini in Kenia.

Serata iniziata con una piacevole intervista con lo storico presidente del club Pasquale Stripoli che ha raccontato i momenti salienti dei trent’anni del club mentre sullo sfondo giravano foto e video, fino ad arrivare a quasi 400 soci iscritti di cui 50 bambini e 20 donne, traguardo storico per il club.

A seguire sul palco il vice presidente Gerry Anellino e l’intero direttivo formato da Vincenzo Patruno, Tonio Rossi, Nicola Papapicco, Piero Sasso, Pantaleo Di Liddo, Bartolo Torchetti, Lorenzo Misino, Roberto Mastrototaro, Mino Cosmai, Carlo Alberto Ruggieri, Vincenzo Bernocco. Intervento finale anche del Sindaco Angarano, presente in sala che ha voluto salutare i soci e augurare loro buone feste.

Sono giunti, purtroppo solo telefonicamente, i saluti e gli auguri da parte di Giovanni Pezzuto, Coordinatore Regionale degli Inter Club, sempre vicino alle iniziative biscegliesi ed assente alla festa per motivi di salute.