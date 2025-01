L’Inter Club Bisceglie dedica momento di condivisione con anziani e persone in difficoltà

Nella giornata di ieri, 5 gennaio, l’Inter Club Bisceglie ha voluto dedicare un momento di condivisione con gli anziani e le persone meno fortunate.

Nella mattinata il Presidente Pasquale Stripoli ed il vicepresidente Gerry Anellino, insieme al segretario Vincenzo Patruno ed alcuni componenti del direttivo tra cui Piero Sasso, Vincenzo Bernocco e Tonio Rossi, si sono recati all’ospedale di Bisceglie per far visita agli anziani del reparto di Medicina interna e donare loro un dolce pensiero. Al loro arrivo i componenti del club nerazzurro hanno incontrato la direttrice sanitaria Dott.ssa Pierangela Nardella ed il personale sanitario. Con loro, in rappresentanza dell’Avis Bisceglie anche il Dott. Tommaso Fontana, Mimmo Valente e la Presidente Patrizia Ventura. L’Inter Club Bisceglie Javier Zanetti sarà ancora una volta al fianco dell’associazione AVIS Bisceglie il prossimo 19 gennaio in occasione di una raccolta sangue che coinvolgerà anche i soci del club.

In serata gli stessi componenti del direttivo insieme ad alcuni soci, si sono recati presso la Caritas della Parrocchia San Lorenzo dove hanno consegnato a Don Ferdinando Cascella (foto in basso) i beni raccolti durante le festività natalizie per destinarli alle persone più bisognose della comunità parrocchiale. Piccoli gesti come questi possono regalare un sorriso a chi vive la quotidianità in maniera meno fortunata.