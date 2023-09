L’ingegner Michele Cirrottola nuovo dirigente comunale ripartizione Ambiente e Trasporti

A seguito di apposita selezione pubblica, e dopo aver esaminato i tredici candidati al ruolo, è stato individuato nella persona dell’ing. Michele Cirrottola il nuovo dirigente tecnico della ripartizione “Ambiente – Sua – Suap – Trasporti e mobilità sostenibile – Pnrr” del Comune di Bisceglie.

L’ing. Cirrottola rimarrà in carica fino al prossimo 31 dicembre 2026, salvo revoca per risultati inadeguati, per sopravvenienza di cause di incompatibilità, nonché nelle ipotesi previste dall’art. 110, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e comunque nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché dal Ccnl applicato.