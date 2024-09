Limitazioni alla circolazione veicolare su Ponte Lama nella giornata di domani

In occasione della gara nazionale Triathlon Trani 2024, in programma domenica 15 settembre 2024, dalle ore 13:00 alle ore 17:00, saranno adottate limitazioni temporanee alla circolazione veicolare lungo il Ponte Lama, al confine tra Bisceglie e Trani.

Il traffico veicolare proveniente da Bisceglie e diretto verso Trani sarà interdetto all’altezza dell’intersezione tra via Bovio e viale Ponte Lama. La deviazione del traffico seguirà un percorso alternativo su via Don Pancrazio Cucuzziello per accedere alla SS 16. È inoltre prevista l’inversione temporanea del senso di marcia su viale Ponte Lama, e l’istituzione del senso unico di circolazione in via Luigi Di Molfetta, dall’intersezione con viale Ponte Lama fino a viale La Testa.

La Polizia Locale e volontari saranno impegnati nel garantire il corretto svolgimento della manifestazione e la sicurezza stradale.

Per ulteriori informazioni, i cittadini sono invitati a consultare il sito del Comune o contattare gli uffici competenti.