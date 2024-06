Limitazioni al traffico ripristino segnaletica orizzontale per parcheggi a pagamento

A partire da lunedì 1° luglio verranno eseguiti in tutto il territorio cittadino alcuni lavori di ripristino della segnaletica orizzontale in conseguenza della riattivazione del servizio di sosta a pagamento. Tali interventi comporteranno limitazioni temporanee alla sosta e alla circolazione veicolare per garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada.

Di seguito il calendario dei lavori e delle limitazioni al traffico.

01.07.2024 dalle ore 7.00 sino al termine dei lavori:

– Piazza Diaz intera estesa, dall’intersezione con via Aldo Moro sino all’ intersezione con via Alcide De Gasperi;

– Ex Scalo merci – area ex scalo merci ferroviario all’interno della stazione F.S;

– Via A. Moro lato numerazione civica pari, dall’intersezione con via Arc. F.sco Petronelli sino all’ intersezione con piazza Diaz;

– Via Vittorio Veneto, su ambo i lati, nel tratto compreso dall’intersezione con via A. Moro a via XXIV Maggio;

– Via F. Petronelli lato numerazione civica pari, dall’intersezione con via A. Moro sino all’intersezione con via A. de Gasperi;

– Via A. De Gasperi su ambo i lati, dall’intersezione con via M.llo Carlo De Trizio, fino all’intersezione con Piazza Vittorio Emanuele;

02.07.2024 dalle 07.00 sino al termine dei lavori:

– Largo Caduti Corazzata Roma;

– Via M. A. De Leone (uffici Poste Italiane);

– P.za Margherita di Savoia tratto compreso dall’intersezione con via M.R. Imbriani fino all’intersezione con Corso Umberto (area di accesso zona mercatale);

– C.so Umberto tratto compreso dall’intersezione con piazza Castello fino all’intersezione con via Porto;

– Via D. Alighieri dall’intersezione con corso Umberto fino al civico n.20-36 della predetta;

03.07.2024 dalle ore 07.00 sino al termine dei lavori:

Litoranea di Levante

– Via Prussiano tratto compreso dall’intersezione con via XXV Aprile sino all’ intersezione con via Ricasoli;

– Via Cala Dell’Arciprete tratto compreso dall’ intersezione con via Prussiano sino all’intersezione con via Ghandi;

– Via Della Repubblica;

04.07.2024 dalle ore 07.00 sino al termine dei lavori:

Litoranea di Ponente

– Via Salnitro;

– Via Cala di Fano;

– Conca Dei Monaci;

– Via Della Libertà;

– Via V. Siciliani;

– Via Carrara Salsello;

– Via M. Dell’Olio;

05.07.2024 dalle ore 07.00 sino al termine dei lavori:

Litoranea di Ponente

– Panoramica U. Paternostro tratto compreso dall’intersezione con via M. Dell’Olio sino a via T. Todisco;

– Via T. Todisco;

– Via S. Sasso;

– Viale La Testa dal civ. 43 al civ.135;

– Via L. Di Molfetta dal civ. 38 al civ.62 e da fronte civ. 125 a l 62/B

Le limitazioni saranno rese note tramite l’installazione della segnaletica stradale verticale a base mobile, prevista dalla normativa vigente, a cura della Società affidataria della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento, almeno 48 ore prima dell’inizio della loro efficacia.