Limitazioni al traffico per lavori di manutenzione in un tratto di via Bovio

Per consentire l’esecuzione in sicurezza di lavori di manutenzione ordinaria al manto stradale e ai marciapiedi laterali, da lunedì 28 a mercoledì 30 luglio saranno in vigore limitazioni alla viabilità in via Giovanni Bovio, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Canonico Pasquale Uva e quella con via Prof. Mauro Terlizzi.

Dalle ore 7:00 alle ore 17:00 nei giorni indicati sarà istituito il divieto di fermata e sosta con rimozione coatta su entrambi i lati del tratto interessato, ad esclusione dei mezzi impegnati nelle attività di cantiere. Durante l’intervento sarà attivato il senso unico alternato.

Nel tratto soggetto a intervento sarà comunque garantito l’accesso veicolare e pedonale alle proprietà private. Il transito dei pedoni sarà consentito sul lato opposto rispetto a quello interessato dai lavori.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini alla massima collaborazione e a prestare attenzione alla segnaletica stradale.