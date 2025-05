Limitazioni al traffico in occasione del Fitcenter Triathlon Sprint

Domenica 18 maggio, in occasione dello svolgimento del Fitcenter Triathlon Sprint, gara sportiva patrocinata dal Comune di Bisceglie che coinvolgerà oltre 250 atleti lungo un percorso che si snoderà tra Darsena di Nord-Ovest, lungomare e centro cittadino, saranno in vigore temporanee modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento.

L’ordinanza per garantire lo svolgimento in sicurezza della gara, prevede:

· Divieto di transito e sosta, con rimozione forzata, dalle ore 7:00 alle ore 13:00 di domenica 18 maggio, lungo l’intero tracciato della gara, che interesserà in particolare via La Spiaggia, via La Marina, via Porto, via Nazario Sauro, via della Repubblica, Lungomare di Ponente e via Prussiano;

· Sospensione temporanea del varco elettronico di accesso alla ZTL del Centro Storico da Largo Castello, per facilitare l’ingresso e il deflusso dei veicoli autorizzati nelle ore interessate dalla chiusura.