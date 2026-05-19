L’IISS “Dell’Olio-Cosmai” tra le eccellenze italiane: premiato progetto contro la dispersione scolastica

Importante riconoscimento nazionale per l’IISS “Dell’Olio-Cosmai” di Bisceglie. Il progetto “Percorsi co-disciplinari per il contrasto alla dispersione scolastica negli Istituti Professionali” è stato selezionato dalla SAFI – Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito come “Buona Pratica di Eccellenza”.

L’iniziativa ha ottenuto il prestigioso “bollino di eccellenza” ed è stata inserita nel Catalogo nazionale delle strategie innovative consultabile sul sito ministeriale, confermando il valore del lavoro svolto dall’istituto nel campo della didattica inclusiva e dell’innovazione educativa.

Il progetto affonda le sue radici nell’anno scolastico 2021/2022, quando fu avviato dall’allora Istituto Professionale “S. Cosmai” come risposta concreta alle esigenze della didattica laboratoriale. In seguito alla riorganizzazione scolastica territoriale, il percorso è confluito nell’attuale IISS “Dell’Olio-Cosmai”, mantenendo il ruolo di scuola capofila.

Finanziato inizialmente dalla Regione Puglia nell’ambito del programma REFIN, il progetto ha coinvolto nel tempo una rete composta da cinque istituti professionali pugliesi, tra cui il plesso “S. Cosmai” di Bisceglie, l’IISS “Volta de Gemmis” di Bitonto e l’IISS “Majorana” di Bari, con la partecipazione di circa 15 docenti e oltre 300 studenti.

Determinante anche la collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, attraverso il gruppo di ricerca MA.TE. – Matematica & Territorio.

L’obiettivo principale del progetto è stato superare la tradizionale separazione tra materie teoriche e discipline professionalizzanti. Attraverso metodologie innovative basate sulla ricerca-azione e sulla mediazione semiotica, i docenti hanno utilizzato strumenti e materiali tipici dei laboratori professionali come supporto per spiegare concetti complessi di matematica e chimica.

Cartamodelli, strumenti di misurazione e altri “artefatti professionali” sono diventati così strumenti didattici capaci di aumentare il coinvolgimento degli studenti, soprattutto quelli maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico. Le attività svolte in compresenza tra docenti e il confronto diretto in aula hanno contribuito a migliorare motivazione, frequenza e risultati nelle discipline scientifiche.

L’efficacia del modello sviluppato dall’istituto biscegliese è stata già presentata in importanti contesti scientifici internazionali, tra cui il CERME, la scuola estiva YESS, Fiera Didacta, ICTMA22 e il Seminario Nazionale dei Ricercatori in Didattica della Matematica, oltre a numerose pubblicazioni specialistiche.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Teresa Tatulli e dal referente del progetto, il professor Gioacchino Somma.

“Questo riconoscimento premia anni di ricerca, sperimentazione e collaborazione con il mondo universitario – spiegano dall’istituto – ma soprattutto dimostra come l’identità dell’istruzione professionale del plesso Cosmai rappresenti oggi un modello di innovazione didattica capace di valorizzare i talenti e contrastare concretamente la dispersione scolastica”.