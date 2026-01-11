Liceo “Leonardo da Vinci”, il 2026 si apre con l’Open Day dedicato all’orientamento

Il 2026 si apre all’insegna dell’accoglienza e dell’orientamento al Liceo “Leonardo da Vinci” di Bisceglie, che rinnova il proprio impegno nell’accompagnare studenti e studentesse della scuola secondaria di primo grado verso una scelta consapevole, serena e costruita sul futuro. Un nuovo anno che inizia con la stessa energia e professionalità di sempre, mettendo al centro l’ascolto, l’informazione e il sostegno alle famiglie e ai ragazzi chiamati a una decisione importante per il proprio percorso di studi.

Domenica 11 gennaio, dalle ore 10.00 alle 13.00, si terrà il terzo Open Day dell’Istituto, un’occasione per conoscere da vicino tutti gli indirizzi e le curvature attivati per l’anno scolastico 2026/2027. Nel corso della mattinata, gli spazi del liceo si animeranno con laboratori, simulazioni didattiche e attività dimostrative, presentate direttamente dagli studenti, dalle studentesse e dai docenti, per raccontare in modo concreto la vita scolastica e l’offerta formativa.

L’evento si svolgerà in un clima partecipato e fortemente inclusivo, in linea con le priorità educative indicate dalla nuova Dirigente scolastica, professoressa Maura Iannelli, che ha posto l’inclusione e l’orientamento consapevole tra gli atti di indirizzo fondamentali dell’Istituto.

Oltre all’appuntamento di domenica 11 gennaio, sarà possibile visitare il Liceo “da Vinci” anche sabato 24 gennaio, dalle ore 10.00 alle 13.00, e giovedì 5 febbraio, dalle ore 17.00 alle 19.00, per approfondire ulteriormente l’offerta formativa e dialogare con la comunità scolastica.