Liceo “Leonardo da Vinci”, dirigente scolastico predispone dad per numerose classi

“La rilevazione delle presenze al ritorno delle vacanze natalizie e le comunicazioni formali e informali pervenute impongono la necessità di ricorso alla didattica a distanza per numerose classi, fino a nuova comunicazione”. Lo comunica Dino Musci, dirigente scolastico del liceo “Leonardo da Vinci” di Bisceglie, attraverso una circolare pubblicata nella giornata di lunedì 10 gennaio e in vigore con effetto immediato.

“Continueranno le attività in presenza le classi 2A-4A-5A-1B-2B-5B-2C-3C-4C-3D-4D-2AL-3AL-1BL-2CL-4CL1AC-3AC-4AC-5AC. Tutti i docenti saranno regolarmente in servizio in presenza”, si legge nel documento. Lo stop alle lezioni in presenza riguarderà quindi circa il 50% delle classi.