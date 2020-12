Liceo “da Vinci”, ecco tutte le istruzioni per partecipare agli Open Days

Ecco le attività di Orientamento del Liceo “Leonardo da Vinci” di Bisceglie. Due giornate di Open Days, organizzate a distanza sulla piattaforma Meet (il codice per accedere sarà disponibile qualche giorno prima sul sito della scuola www.liceobisceglie.edu.it).

“Per queste giornate, che si terranno il 12 dicembre 2020 e il 17 gennaio 2021, non c’è bisogno di alcuna prenotazione”, spiegano i docenti referenti, “Visite guidate pomeridiane della scuola su prenotazione (gruppi di massimo 6 persone – per esempio 3 mamme + 3 figli); su prenotazione, collegamenti pomeridiani con Meet con gruppi di genitori e alunni o con intere classi; per ogni tipo di informazione, dubbi e chiarimenti scrivete pure ad una delle mail presenti qui“.

Per il Liceo Coreutico tutte le informazioni sono presenti qui.

Per informazioni e dettagli: via Cala dell’Arciprete n. 1 – Bisceglie – Tel.: 0803923511 – Fax: 0803923536.